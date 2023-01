Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρσέλο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να «σφραγίσει» στο Περιστέρι την πρόκριση του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ξεχώρισε στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο λόγω του τρομερού γκολ που πέτυχε, με το οποίο έγραψε το 2-1 για τους Ερυθρόλευκους. Αφού σκόραρε, ο 34χρονος «θρύλος» πανηγύρισε το τέρμα του με το με το χαρακτηριστικό «Siuuu» του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα, μετά την αναμέτρηση, ο ίδιος ο Μαρσέλο κοινοποίησε φωτογραφίες από το Περιστέρι και τον πανηγυρισμό του, επισημάνοντας μάλιστα πάνω στα «κλικ» τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς τοποθέτησε για λεζάντα τη χαρακτηριστική φράση του Πορτογάλου, «Siuuuu»!

Φυσικά, ο πανηγυρισμός του Μαρσέλο έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς είναι γνωστό ότι ο Βραζιλιάνος έχει μια πάρα πολύ δυνατή και ιδιαίτερη φιλία με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ ο οποίος υπέγραψε πριν από μερικές εβδομάδες το ακριβότερο συμβόλαιο ever με την Αλ Νασρ.

Μεγάλα Μέσα, όπως η Marca, το ESPN και το γνωστό 433, κοινοποίησαν τις φωτογραφίες του Μαρσέλο με το «Siuuu».

Marcelo hit the ‘SIUUU’ after scoring for Olympiacos 😂

(📸: @olympiacosfc) pic.twitter.com/6CFbUgoNVx

— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2023