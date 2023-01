Πρόκειται για μια περίοδος την οποία χαίρεται όλος ο οργανισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρά το πολύ κακό ξεκίνημα στη σεζόν, οι «κόκκινοι διάβολοι» δείχνουν να έχουν βρει τα πατήματα τους, με τη δουλειά του Έρικ Τεν Χαγκ να βγαίνει στο χορτάρι και τους ποδοσφαιριστές του να πετυχαίνουν τη μια νίκη μετά την άλλη, έχοντας τέσσερις βαθμούς λιγότερους από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι και εννιά από την 1η Άρσεναλ.

Κόντρα στην Τσάρλτον για τα προημιτελικά του Carabao Cup, η Γιουνάιτεντ έφτασε τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που είχε να συμβεί για τον σύλλογο από τον Γενάρη του 2019, όταν είχε αναλάβει ως υπηρεσιακός ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Manchester United have won eight consecutive games in all competitions for the first time since December 2018-January 2019.

Παράλληλα, με τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από το Carabao Cup, η ομάδα του Ολλανδού τεχνικού σημαίνει ότι πλέον είναι η μοναδική αγγλική ομάδα που παραμένει μέσα σε όλες τις διοργανώσεις της. Πιο συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι διάβολοι», είναι τόσο στα δύο Κύπελλα (FA Cup, Carabao Cup), όσο και στο Europa League, ενώ φυσικά βρίσκεται και στην Premier League…

Manchester United are the only English club left in four competitions 🔥

✅ Premier League

✅ Carabao Cup

✅ FA Cup

✅ Europa League

What an impact Erik ten Hag is having 👏 pic.twitter.com/fUoH0qOXy0

— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2023