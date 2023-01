Οι κουμπαριές με γαλαζοαίματους

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, μετά από μάχη ημερών, έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια το βράδυ της Τρίτης. Τα αφιερώματα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι εκτενή δεδομένου ότι ήταν νονός του πρίγκιπα Γουίλιαμ και ανιψιός του πρίγκιπα Φίλιππου.

«Ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας εξορίστηκε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967» σημειώνει σε δημοσίευμά της η Mail Online. Αναφέρεται διεξοδικά στα προβλήματα υγείας του, σημειώνοντας πως είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες.

Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ - Η άνοδος στον ελληνικό θρόνο και η ταραχώδης βασιλεία του

«Πέθανε ο νονός του πρίγκιπα Γουίλιαμ»

Επισημαίνεται πως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Β’ ανέβηκε στον θρόνο το 1964 σε ηλικία 23 ετών. Στη διεξοδική αναδρομή του βρετανικού μέσου γίνεται αναφορά και στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ιστιοπλοΐα.

Θείος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου υπήρξε ο ελληνικής καταγωγής πρίγκιπας Φίλιππος, ο αείμνηστος δούκας του Εδιμβούργου και σύζυγος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο

Για τον τέως και τελευταίο βασιλιά της Ελλάδας κάνει λόγο στο δημοσίευμά του το NBC News, σημειώνοντας πως κέρδισε ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο πριν την εμπλοκή του στην ασταθή πολιτική ζωή της χώρας τη δεκαετία του 1960.

