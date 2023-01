Τα βέλη του κατά του πρίγκιπα Χάρι εξαπέλυσε -για ακόμα μία φορά- ο Πιρς Μόργκαν. Ο Άγγλος δημοσιογράφος, που τα έχει βάλει ουκ ολίγες φορές με τον δούκα του Σάσεξ, αυτή τη φορά στράφηκε εναντίον του με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε, με τίτλο «Spare».

Παρότι ο «Εφεδρικός» βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων μόλις 24 ώρες, ο Μόργκαν πρόλαβε ήδη να το ολοκληρώσει και να το κατακρίνει τόσο στο Twitter όσο και σε άρθρο του στη New York Post.

Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για να έχει ο Ουίλιαμ συμβατό δότη! - Πώς ένιωθε ως... ρεζέρβα

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος έγραψε στον λογαριασμό του: «Είναι ακόμη πιο άθλιο στις αποκαλύψεις για τη βασιλική oικογένεια από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πρόκειται για μια συγκλονιστική προδοσία».

Just finished reading Spare (me…) – it’s even more salacious in its deeply intrusive revelations about the Royal Family than you can possibly imagine. Prince Privacy’s sold them all down the river for a gazillion pieces of treacherous silver. A truly staggering betrayal. pic.twitter.com/aLGZFnurDF

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 9, 2023