Την τελευταία του πνοή άφησε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου, της Σαμπντόρια, της Γιουβέντους και της Τσέλσι, Τζιανλούκα Βιάλι, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με την επάρατη νόσο

Ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου, της Σαμπντόρια, της Γιουβέντους και της Τσέλσι, πάλευε από το 2017 με τον καρκίνο του πάγκρεας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση του είχε επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Παρότι πάλευε τα τελευταία χρόνια με την επάρατη νόσο, ο Βιάλι είχε αποδεχτεί την πρόταση του Ρομπέρτο Μαντσίνι να αναλάβει ρόλο βοηθού στην εθνική ομάδα της Ιταλίας και μάλιστα ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της Σκουάντρα Ατζούρα προς την κατάκτηση του Euro 2020 το καλοκαίρι του 2021.

Οι δυο τους μάλιστα, είχαν προσφέρει μετά τη λήξη του τελικού μια από τις πιο δυνατές στιγμές, τόσο εκείνης της βραδιάς, όσο και γενικότερα ολόκληρης της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά τη διαδικασία των πέναλτι, Βιάλι και Μαντσίνι είχαν αγκαλιαστεί και αμφότεροι είχαν ξεσπάσει σε λυγμούς, δίνοντας έτσι μια πολύ δυνατή στιγμή στο κοινό.

This will be forever in my head.

Vialli and his very good friend Mancini, in tears, after Italy won the Euros.

Today is a very sad day.

😢pic.twitter.com/knfNfbuM7G

— Sacha Pisani (@Sachk0) January 6, 2023