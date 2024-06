Ένα σοκαριστικό ατύχημα με το ποδήλατό του είχε στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται ο διάσημος σεφ, Γκόρντον Ράμσεϊ και μάλιστα όπως δήλωσε ο ίδιος σώθηκε από τύχη.

Την είδηση για το ατύχημα γνωστοποίησε ο ίδιος ο 57χρονος σεφ με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα έδειξε τις τεράστιες μελανιές που αποκόμισε στα πλευρά του, αλλά και το κατεστραμμένο κράνος του, το οποίο όπως είπε του έσωσε τη ζωή.

Απευθύνοντας το μήνυμα σε «όλους τους μπαμπάδες εκεί έξω» ενόψει της Ημέρας του Πατέρα την Κυριακή (16/6), ο πρωταγωνιστής του «Ramsay’s Kitchen Nightmares» και του «Hell’s Kitchen» τόνισε τη σημασία της χρήσης κράνους.

Μάλιστα σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σήκωσε το λευκό πουκάμισο του σεφ για να δείξει την τεράστια μελανιά στον κορμό του, για την οποία χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

An important #FathersDay message from me…WEAR A HELMET ! This week I had a bad accident while riding my bike in CT. I’m doing ok and I’m thankful for all the doctors, nurses and staff at @LMHospital who looked after me but most thankful for my helmet that saved my life. Be Safe pic.twitter.com/UMjaoXGpkc

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) June 15, 2024