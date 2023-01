Τη νύχτα, μέρα έκαναν τα πολυάριθμα πυροτεχνήματα που γέμισαν τον ουρανό της Αθήνας στην γιορτή υποδοχής του νέου έτους που είχε στηθεί στην πλατεία Συντάγματος.Παράλληλα, είχε στηθεί και ένα πάρτυ στην εμβληματική αγορά της Βαρβακείου, το οποίο κράτησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην πλατεία Συντάγματος από νωρίς ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, συνοδεία 10μελούς ορχήστρας δεξιοτεχνών μουσικών και σολίστ, με τραγούδια και μελωδίες που αγαπήθηκαν από όλους, καλωσόρισαν τη νέα χρονιά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης λίγα λεπτά πριν την άφιξη του 2023 ανέβηκε επάνω στη σκηνή για να στείλει τις δικές του ευχές και να εκφράσει τη χαρά του για την παρουσία του κόσμου και το γεγονός ότι «ανταμώνουμε ξανά».

Επίσης, ευχήθηκε να «είμαστε όλοι καλά», και το 2023 όχι μόνο να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε το 2022, αλλά, γιατί όχι, να μας επιφυλάξει και πολλές όμορφες εκπλήξεις. Καταλήγοντας το μήνυμά του, είπε να «βλέπουμε κόσμο με χαμόγελα, όπως αυτά που βλέπουμε τώρα» και τραγούδησε «Καλή Χρονιά, Καλή Χρονιά, Χαρούμενη Χρυσή Πρωτοχρονιά».

Με την έλευση του νέου έτους κάθε γωνιά της Αθήνας γέμισε με πυροτεχνήματα, μουσική και χαμόγελα.

Ανάμεσα στα πρώτα μέρη στον κόσμο που καλωσόρισαν το 2023 ήταν το νησί Κιριτιμάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη παγκοσμίως που ξεκίνησε τους εορτασμούς για το νέο έτος με πυροτεχνήματα που ερίφθησαν από το Sky Tower.

Και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας υποδέχτηκε το 2023 με πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό του πάνω από την γέφυρα του λιμανιού και την όπερα.

Αυτή ήταν η πρώτη Πρωτοχρονιά χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια για τους κατοίκους του Σίδνεϊ. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθήσει τις αρχές της Αυστραλίας να επιβάλουν περιορισμούς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλέον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να παρακολουθήσουν το σόου με δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. Οι αρχές της πόλης εκτιμούν ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν το θέαμα μέσω του διαδικτύου ή της τηλεόρασης.

Στη Γαλλία πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων για να παρακολουθήσουν το σόου με τα πυροτεχνήματα και να ακούσουν μουσική. Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν έφταναν το 1 εκατομμύριο.

Στο Λονδίνο περίπου 100.000 άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας το διάσημο σόου με τα πυροτεχνήματα, το οποίο απέτισε φόρο τιμής και στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ.

Την παράσταση έκλεψαν τα drones που σχημάτισαν στον ουρανό μια κορώνα καθώς και ένα νόμισμα στο οποίο παρουσιαζόταν το πορτρέτο της Ελισάβετ, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε το πρόσωπο του νέου βασιλιά της Βρετανίας, του Καρόλου.

‘Thank you, Ma’am.’Tributes to the Queen as London celebrates the arrival of 2023 and marks the passing of a much-loved monarch. And the accession of King Charles III. pic.twitter.com/YxHATBL2oV

— Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) January 1, 2023