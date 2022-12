Χαμός επικράτησε σε πτήση της Thai Airways, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από την Μπαγκονγκ στην Καλκούτα.

Ο λόγος ήταν δύο… θερμόαιμοι επιβάτες, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια την ώρα της πτήσης. Όπως φαίνεται στο βίντεο, από την αρχή του καβγά, μια αεροσυνοδός προσπαθεί να ηρεμήσει τον οξύθυμο επιβάτη και να προλάβει τα χειρότερα.

Μόλις αρχίζει το ξύλο απομακρύνεται ενώ στη συνέχεια επιστρέφει με μία συνάδελφό της για να χωρίσουν τους επιβάτες. Σε βίντεο που έχει γίνει viral, φαίνονται κάποιοι επιβάτες να χαστουκίζουν έναν άνδρα πολλές φορές.

Τρόμος σε πτήση πάνω από τον Ατλαντικό: Επιβάτες χτυπούσαν στο ταβάνι (Εικόνες)

Ο καβγάς ξεκίνησε για άγνωστη αιτία. Αρχικά δύο άνδρες τσακώνονται φραστικά. Ένας από τους άνδρες ακούγεται να λέει «κάτσε ήσυχα» ενώ ο άλλος λέει «άσε κάτω το χέρι σου».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε σωματική και ο ένας άρχισε να χαστουκίζει τον άλλον επιθετικά.

Ο άντρας (αυτός που δέρνει) πρώτα βγάζει τα γυαλιά του και χτυπά τον άλλον επιβάτη, ενώ τον «βοηθούν» και οι φίλοι του.

Ο άλλος επιβάτης φαίνεται να υπερασπίζεται τον εαυτό του ενώ οι άλλοι επιβάτες του αεροπλάνου φωνάζουν στον πρώτο άνδρα να σταματήσει να χτυπάει τον άτυχο επιβάτη.

Not many smiles on this @ThaiSmileAirway flight at all !

On a serious note, an aircraft is possibly the worst place ever to get into an altercation with someone.

Hope these nincompoops were arrested on arrival and dealt with by the authorities.#AvGeek pic.twitter.com/XCglmjtc9l

— VT-VLO (@Vinamralongani) December 28, 2022