Έχοντας κατακτήσει τον κόσμο με τις επιδόσεις του στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρωταγωνιστεί και στην αρένα των videogame ως χαρακτήρας στο Fortnite.

Σε teaser που ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον λογαριασμό του στο Twitter, ο «Greak Freak» γίνεται «διπλός» για τις ανάγκες του Fortnite και φαίνεται να το απολαμβάνει.

«Χθες βράδυ είχα το πιο τρελό όνειρο…» είναι το σλόγκαν που συνοδεύει το teaser που ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον λογαριασμό του.

Last night, I had the craziest dream…@FortniteGame #EpicPartner pic.twitter.com/XtCqwPs24V

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 23, 2022