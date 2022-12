Ο Αντόνιο Μπράουν δεν βάζει μοιάζει και συνεχίζει να χλευάζει δημόσια τον πρώην συμπαίκτη του Τομ Μπρέιντι για τον χωρισμό του με τη Ζιζέλ.

Ο αθλητής επικεντρώνεται -σε άλλ0- στα σεξουαλικά προβλήματα που σύμφωνα με πληροφορίες οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό.

Πριν από ένα μήνα, όταν ξεκίνησε αυτό το άκομψο παιχνίδι, ο Μπρέιντι ετοιμαζόταν να παίξει εναντίον των Atlanta Falcons και ο 34χρονος Μπράουν μοιράστηκε στο Twitter και στο Instagram Story του μια φωτογραφία από το εξώφυλλο ενός βιβλίου με τίτλο: «Ο μπαμπάς δεν ζει πια εδώ: Ένα βιβλίο για το διαζύγιο», όπως γράφει το «Page Six». Η εικόνα ήταν επεξεργασμένη με Photoshop στο εξώφυλλο, ώστε να δείχνει εκδοχές καρτούν του Μπρέιντι και της Ζιζέλ, εν μέσω της είδησης ότι οι δύο τους έχουν προσλάβει δικηγόρους για το διαζύγιο.

Το αστείο φαίνεται ότι δεν λήξει για τον Μπράουν που έκανε ένα ακόμα βήμα, αυτή τη φορά πιο ακραίο.

Αυτή τη φορά φαίνεται να ξεπέρασε τα όρια καθώς ανέβασε φωτογραφία στο Snapchat που έχει κάνει τα social media να αναρωτιούνται αν είναι στο κρεβάτι με την Ζιζέλ, πρώην σύζυγο του Τομ Μπρέιντι.

Η πιθανότητα να ήταν ο Μπράουν με την Ζιζέλ είναι μικρή. Παρόλα αυτά, δεδομένης της τάσης του να μπλέκει σε μπελάδες και της μοναδικής του επιθυμίας να τα βάλει με τον Μπρέιντι, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Σε κάθε περίπτωση, ούτε τα social media φαίνεται να μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο με βάση τη φωτογραφία.

Οι χρήστες των social media δεν βρήκαν ιδιαίτερα διασκεδαστική την φωτογραφία και οι περισσότεροι θεωρούν το αστείο παρατραβηγμένο.

This did not happen, will not happen, and has never happened. AB and Giselle have never and will never be a thing. Come on man

— Eddie (@eddieb2) December 7, 2022