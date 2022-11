H καταστροφή του μεγαλύτερου εμπορικού αεροσκάφους στον κόσμο ήταν μια από τις βασικές εικόνες στην αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο, το Antonov AN-225 δέχτηκε επίθεση στη βάση του στο Χοστόμελ, κοντά στο Κίεβο. «Το όνειρο δεν θα πεθάνει ποτέ», έγραψαν στο Twitter οι κατασκευαστές όταν καταστράφηκε.

Τώρα φαίνεται ότι έμειναν πιστοί στο λόγο τους, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την ανοικοδόμησή του.

Το θηριώδες αεροπλάνο με το όνομα «Mriya» από την ουκρανική λέξη για το «όνειρο» κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980 για τη μεταφορά του σοβιετικού διαστημικού σκάφους. Τα επόμενα χρόνια, η συμβολή του ήταν καθοριστική, αφού λόγω του τεράστιου φορτίου που μπορούσε να μεταφέρει, εκτελούσε πτήσεις για μεταφορά βοήθειας όταν άλλες χώρες βρίσκονταν σε κρίση.

Ενδεικτικά, παρέδωσε προμήθειες στην Αϊτή μετά τον σεισμό του 2010 και μετέφερε ιατρικές προμήθειες στις πρώτες ημέρες της πανδημίας. Πρόκειται μέχρι και σήμερα για το βαρύτερο αεροπλάνο που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η καταστροφή του ανακοινώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή: «Η Ρωσία μπορεί να κατέστρεψε το ‘Mriya’ μας. Αλλά δεν θα καταστρέψει ποτέ το όνειρό μας για ένα ισχυρό, ελεύθερο και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος. Θα νικήσουμε!», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα στο Twitter.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022