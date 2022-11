Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ισπανία σήμερα, Παρασκευή (4/11), καθώς έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από πολλά αεροδρόμια της χώρας, λόγω του κινδύνου από την πτώση ενός τεράστιου τμήματος κινεζικού πυραύλου στη Γη.

Ο τρόπος που ο κινεζικός πύραυλος θα πέσει είναι μη ελεγχόμενος. Η πτώση θα γίνει σήμερα ή το Σάββατο και κανένας ακόμη δεν ξέρει πού ακριβώς αυτό θα συμβεί.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο εναέριος χώρος πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνας, του Ρέους και της Ίμπιζα έκλεισε προσωρινά το πρωί της Παρασκευής.

«Λόγω του κινδύνου που συνδέεται με το πέρασμα του διαστημικού αντικειμένου CZ-5B μέσα από τον εθνικό εναέριο χώρο της Ισπανίας, οι πτήσεις έχουν απαγορευτεί εντελώς από τις 09:38 a.m. μέχρι τις 10:18 a.m. στην Καταλονία και άλλες περιοχές», αναφέρθηκε από τις αρχές μέσω Twitter, σύμφωνα με το Reuters.

Η επικαιροποιημένη τροχιά των συντριμμιών δείχνει ότι ο πύραυλος θα πετάξει πάνω από ορισμένα μέρη της Ευρώπης.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB

— EUSST (@EU_SST) November 4, 2022