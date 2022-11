Ο Χόλγκερ Ρούνε έχασε χτες στον τελικό του τουρνουά της Βασιλείας από τον Αλιασίμ αλλά ο Δανός τα έβαλε με τον διαιτητή για μια αμφισβητούμενη φάση.

Ο νεαρός τενίστας σε έντονο ύφος μίλησε ενώ λίγο αργότερο έβγαλε και βίντεο για την φάση ώστε να αποδείξει το δίκιο του.



«Τι στο διάολο κάνεις; Μου κάνεις πλάκα; Αντε γαμ…ου. Δεν με κοιτάζεις καν. Είσαι πολύ… περήφανος για να με κοιτάξεις. Κάτι σαν βασιλιάς» είπε ο Ρούνε.

Ενώ η ανάρτησή του έγραφε:

«Με το αυτόματο σύστημα για τις γραμμές δεν υπάρχουν πολλά στα οποία ο διαιτητής πρέπει να έχει την προσοχή του. Το να μη δει αυτό είναι αδύνατο και έγινε σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Είναι πραγματικά άσχημο».

With automatically line calls there is not much for the umpire to keep an eye on…not to see this should not be possible and at a very crucial time in the match. It is just really bad pic.twitter.com/a582iXRT0z

— Holger Rune (@holgerrune2003) October 30, 2022