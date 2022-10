Απίστευτα viral έγινε ένα βίντεο από το Call of Duty: Modern Warfare II, το οποίο ξεπέρασε τις 11.5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μερικά εικοσιτετράωρα.

Συγκεκριμένα, το κεντρικό campaign του παιχνιδιού είναι πλέον διαθέσιμο για όσους έχουν προβεί σε προ-παραγγελία και έτσι ένας χρήστης αποφάσισε να μοιραστεί στο Twitter ένα φαινομενικά απλό απόσπασμα από την πίστα του παιχνιδιού στο Άμστερνταμ.

Το βίντεο άρχισε να αποκτά αμέσως δημοσιότητα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καταφέρνοντας μέχρι και να μπερδέψει μερικούς για το αν είναι πραγματική ζωή ή βιντεοπαιχνίδι.

Πράγματι, εκ πρώτης όψεως ο τεχνικός τομέας του νέου Call of Duty είναι τόσο εντυπωσιακός που το βίντεο μπορεί να μπερδέψει κάποιον.

Μεταξύ άλλων, ο χρήστης @juanbuis του Twitter που μοιράστηκε το βίντεο (το οποίο αρχικά ανέβηκε από τον Antony Howard), τόνισε: «Θεέ μου, το Άμστερνταμ δείχνει απίστευτα ρεαλιστικό στο νέο Call of Duty! Σχεδόν δε μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το βίντεο είναι παιχνίδι».

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk

Με τη δημοσίευση του @juanbuis να γίνεται viral, ο χρήστης ζήτησε απ’ όποιον μένει στο Άμστερνταμ να κάνει μια αντίστοιχη βόλτα στην πόλη για να δούμε πως συγκρίνεται το παιχνίδι με την πραγματικά ζωή.

Το αίτημά του βρήκε ανταπόκριση και έτσι μπορείτε να δείτε παρακάτω πόσο καλά μεταφέρει όντως το Modern Warfare II την ολλανδική πόλη.

amazing — @korkmazmelih went to the same spot and recreated the video!

it’s just stunning how much they managed to make the game look like real life 🤯 pic.twitter.com/ecKkJGtRFK

— juan (@juanbuis) October 23, 2022