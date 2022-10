Η μισή 5η στροφή των ομίλων του Champions League ολοκληρώθηκε χθες, με τα περισσότερα αποτελέσματα να δίνουν μια πολύ καλή εικόνα ενόψει και των νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα η πρώτη φάση του θεσμού, ωστόσο οι book και οι… στατιστικολόγοι δίνουν από νωρίς τις προβλέψεις τους.

Οι δεύτεροι είναι και αυτοί που ασχολούνται με τα νούμερα και τους αριθμούς που έχουν δώσει μέχρι τώρα οι ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, από τα οποία βγάζουν και τα συμπεράσματά τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τις στατιστικές υπηρεσίες, το νούμερο ένα φαβορί αυτήν τη στιγμή για την κατάκτηση του τροπαίου με τα μεγάλα αυτιά δεν είναι άλλο από τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Πολίτες του Πεπ Γκουαρντιόλα πετάνε φωτιές, καθώς η προσθήκη του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει φέρει στο σύνολο του Καταλανού νέες δυνάμεις, οι οποίες δείχνουν ικανές να την οδηγήσουν επιτέλους στη Γη της Επαγγελίας, με 28% πιθανότητες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βασίλισσα της Ευρώπης. Η ομάδα που δεν μπορεί να ξεγραφτεί ποτέ. Το απέδειξε και πέρσι, το έχει αποδείξει και άλλες 13 φορές. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πίσω από τη Σίτι με 15% πιθανότητες.

Από εκεί και πέρα, την πεντάδα συμπληρώνουν δύο αγγλικές και μία γερμανική ομάδα. Στην 3η θέση είναι η Λίβερπουλ, η οποία, παρότι δεν περνά την καλύτερη της φάση, έχει 13% πιθανότητες. Μπάγερν και Τσέλσι κλείνουν το Top 5 με 12% και 9% αντιστοίχως.

Αναλυτικά όλη η 10άδα:

