Ζητήθηκαν τα Πόθεν Εσχες

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Οικονομικός Εισαγγελέας, Χρήστος Μπαρδάκης, ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής τα Πόθεν Έσχες του βουλευτή Ανδρέα Πάτση προκειμένου να διερευνήσει σε πρώτη φάση, εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης από μέρους του αξιόποινων πράξεων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Νωρίτερα σήμερα με ενημερωτικό σημείωμά του, το Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σχετικά με την υπόθεση ελέγχου του βουλευτή Ανδρέα Πάτση ανέφερε ότι «Σύμφωνα με το νόμο ο έλεγχος είναι διαρκής και μπορεί να παρατείνεται κάθε φορά που προκύπτουν νεότερα στοιχεία».

Τι αναφέρει η Βουλή για το πόθεν έσχες του Πάτση

Επεσήμανε ακόμα πως «κατά τον έλεγχο του συγκεκριμένου υπόχρεου, μετά από καταγγελία για τη χρήση του έτους 2019, εντοπίστηκαν από τον αρμόδιο ορκωτό λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο στη δήλωση ανακρίβειες στην καταγραφή των συμμετοχών του και μη δηλωθείσα επένδυση, οι οποίες συμπληρώθηκαν καθώς προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση.

Δεδομένης ωστόσο της ύπαρξης παραλείψεων εκ μέρους του και στις επόμενες δηλώσεις του που βρίσκονται τώρα υπό έλεγχο (χρήση 2020) ο έλεγχος του περιεχόμενου των δηλώσεων του συνεχίζεται και ήδη μετά από εντολή του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επισπεύδεται.

Επί του αναλυτικού πορίσματος θα συνεδριάσει άμεσα η επιτροπή και θα αποφανθεί σχετικά».

Ο Ανδρέας Πάτσης είναι αντιμέτωπος με διοικητικές και άλλες ποινές όπως η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα ακόμα και η δίχρονη φυλάκιση λόγω των ασυμβίβαστων με την βουλευτική του ιδιότητα, επαγγελματικών δραστηριοτήτων του.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος τα καθήκοντα του βουλευτή είναι «ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα…».

Η παραβίαση αυτών των διατάξεων συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων. Όπως έχει αποκαλυφθεί οι εταιρείες του κ. Πάτση έχουν συνάψει συμβάσεις με ΝΠΔΔ, εταιρείες ή οργανισμούς του Δημοσίου όπως πχ τα ΕΛΤΑ, νοσοκομεία κλπ.

Εκτός όμως από τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα για περιπτώσεις βουλευτών όπως του κ. Πάτση, δεν είναι απίθανο ο βουλευτής Γρεβενών να αντιμετωπίσει βαριές νομικές ευθύνες για τη συμμετοχή του ως πολιτικό πρόσωπο σε τρεις off shore εταιρείες στην Κύπρο (SIGHTGREEN LTD, DAGORLIA LTD, HORSELORD LTD, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του βουλευτή).