Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άντονι Μπλίνκεν με βασικό αντικείμενο τον στενό συντονισμό για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συνομιλία εποικοδομητική και τόνισε ότι συζήτησαν το στενό συντονισμό ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Εποικοδομητική συνομιλία σήμερα με τον Άντονι Μπλίνκεν. Συζητήσαμε τον στενό συντονισμό μας ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στη Ρωσία, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» έγραψε στ’ αγγλικά στο twitter ο κ. Μητσοτάκης.

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.

