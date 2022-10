Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής ομάδας Letzte Generation (Τελευταία Γενιά) έριξαν πουρέ σε πίνακα του Κλοντ Μονέ στο μουσείο Μπαρμπερίνι στο Πότσνταμ της Γερμανίας. Η κίνηση αυτή έρχεται εννέα ημέρες αφότου μέλη του Just Stop Oil πέταξαν ντοματόσουπα πάνω από τα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Αφού οι δύο ακτιβιστές πέταξαν πουρέ πατάτας πάνω στον πίνακα Les Meules κόλλησαν τα χέρια τους στον τοίχο του μουσείου. Όπως είπαν η διαμαρτυρία σχεδιάστηκε ως κλήση αφύπνισης ενόψει της κλιματικής καταστροφής.

«Οι άνθρωποι λιμοκτονούν, οι άνθρωποι παγώνουν, οι άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε ένας από τους ακτιβιστές σε βίντεο από το περιστατικό που ανήρτησε στο Twitter η Letzte Generation. «Εάν χρειάζεται να πεταχτεί πουρές πατάτας ή τοματόσουπα σε ένα πίνακα για να κάνουμε την κοινωνία να θυμηθεί ότι τα ορυκτά καύσιμα μας σκοτώνουν όλους τότε θα σας δώσουμε πουρέ σε πίνακα», γράφει η ανάρτηση.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we’ll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022