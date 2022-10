Το αεροπλάνο της επιστροφής από τη Δομινικανή Δημοκρατία στη Βρετανία πήρε, το βράδυ της Παρασκευής, ο Μπόρις Τζόνσον, με τις φήμες ότι σκοπεύει να κατέβει στην κούρσα για την ηγεσία των Τόρηδων να οργιάζουν.

Δημοσιογράφος του Sky News ανήρτησε στο Τwitter φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού στο αεροσκάφος, σημειώνοντας ότι ανέβηκε πρώτος και έγινε δεκτός με ανάμεικτα συναισθήματα από τους συνεπιβάτες του, με κάποιους να τον γιουχάρουν και άλλους, σύμφωνα με το BBC, να προσπαθούν να βγάλουν selfies μαζί του, αλλά να εμποδίζονται από τους σωματοφύλακές του.

Ο Τζόνσον έκανε διακοπές το τελευταίο δεκαπενθήμερο στην Καραϊβική, αλλά επιστρέφει στο Λονδίνο, αφού δήλωσε προηγουμένως σε σύμμαχό του ότι θα διεκδικήσει εκ νέου τα ηνία της χώρας.

Ο συντηρητικός βουλευτής σερ Τζέιμς Ντάντριτζ είπε στο Sky News ότι ο Τζόνσον σχεδιάζει να διεκδικήσει για δεύτερη φορά την πρωθυπουργία ενάμιση μήνα αφότου παραιτήθηκε εν μέσω σκανδάλων επί της θητείας του στη Ντάουνινγκ Στριτ.

First picture of Boris Johnson as he flies back to the UK https://t.co/FVC6eawtdA

— Sky News (@SkyNews) October 21, 2022