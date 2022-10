Την δεύτερη ήττα στην Euroleague με 73 – 72 γνώρισε η Μπαρτσελόνα την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης από την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας είχαν χαμηλή απόδοση στο παιχνίδι και έφεραν σε έξαλλη κατάσταση τον προπονητή τους, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έβγαζε καπνούς…

Έτσι ο τεχνικός των Καταναλανών κάλεσε τάιμ αουτ και τα έψαλλε για τα καλά στους παίκτες με όχι και τόσο κόσμιες εκφράσεις «Δεν μπορείτε να παίξετε ένα γ@@@ο πικ εν ρολ;».

Για του λόγου το αληθές δείτε το παρακάτω βίντεο:

Heated Sarunas Jasikevicius’ timeout in Kaunas 😬

Barcelona is down 9 at the half-time pic.twitter.com/NcFEPgy43X

— BasketNews (@BasketNews_com) October 20, 2022