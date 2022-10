«Xanadu» είναι το όνομα που έδωσε ο Μπιλ Γκέιτς στη «μέγα-έπαυλη » του στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Σημαίνει ειδυλλιακό μέρος, ένας επίγειος παράδεισος.

Η αξία της φουτουριστικής υπερπολυτελούς έπαυλης, ονόματι «Xanadu 2.»», εκτιμάται σε 120 με 154 εκατ. δολάρια, και είναι μόνο ένα από τα πολλά ακίνητα που έχει στην κυριότητά του ο ιδρυτής της Microsoft.

Ο Γκέις, κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, και ένας από τους πλουσιότερους σήμερα, είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον, και προφανώς ήθελε το… περιβάλλον του να θυμίζει παράδεισο.

This is a photo I took of Bill’s house with my drone in Medina. Over 60,000 sq ft. He calls it Xanadu 2.0

And yet he wants us to cut back and live modestly. pic.twitter.com/qUyIq5dgsh

— CLARK TENNISON (@clarkomatic9) February 16, 2021