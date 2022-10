Όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το φετινό Βραβείο Προσφύγων Νάνσεν της Ύπατης Αρμοστείας, απονέμεται στην Δρ Άνγκελα Μέρκελ, πρώην Ομοσπονδιακή Καγκελάριο της Γερμανίας.

Φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από τότε που ο Fridtjof Nansen – ο πρώτος Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες – τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1922 για τις προσπάθειές του να επαναπατρίσει αιχμαλώτους πολέμου και να προστατεύσει εκατομμύρια πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν λόγω συγκρούσεων, επανάστασης και κατάρρευσης της δυναστείας Ρομανόφ, της Οθωμανικής και της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας.

Υπό την ηγεσία της τότε Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Μέρκελ, η Γερμανία υποδέχθηκε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο το 2015 και το 2016 – στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης στη Συρία και εν μέσω θανάσιμης βίας σε άλλα μέρη.

Τότε, η τότε Καγκελάριος είπε: «Ήταν μια κατάσταση που έθεσε τις ευρωπαϊκές μας αξίες σε δοκιμασία όσο ελάχιστες φορές στο παρελθόν. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο ούτε λιγότερο από μια ανθρωπιστική επιταγή». Κάλεσε τους συμπατριώτες της Γερμανούς να απορρίψουν τον διχαστικό εθνικισμό και τους προέτρεψε να είναι «σίγουροι για τον εαυτό τους και ελεύθεροι, συμπονετικοί και ανοιχτόμυαλοι».

⚡NEWS: Former Federal Chancellor of Germany Dr. Angela Merkel is the global laureate of the 2022 UNHCR Nansen Refugee Award. #NansenAward pic.twitter.com/xEgkBjhqfv

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 4, 2022