Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια στο Ιράν. Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter και αναδημοσιεύθηκε και από την ιρανική υπηρεσία του BBC, δείχνει το μέγεθος της καταστολής που έχουν καταγγείλει τις τελευταίες ημέρες οι διαδηλωτές, μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με την καταγγελία, Ιρανοί αστυνομικοί με πολιτικά αρχικά να σταματούν έναν άνδρα και μια γυναίκα που επέβαιναν σε μηχανάκι και στη συνέχεια να ξυλοκοπούν άγρια τον άνδρα με έναν εξ αυτών να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι αστυνομικοί καταδίωκαν με μηχανές τον άνδρα και τη γυναίκα, η οποία κρατούσε κινητό τηλέφωνο στα χέρια, γεγονός που φέρεται να «πυροδότησε» την καταδίωξη.

Ο βάναυσος ξυλοδαρμός του άνδρα ξεκίνησε τη στιγμή που προσπάθησε να αντιδράσει για την συμπεριφορά προς τη γυναίκα συνεπιβάτη του με τους αστυνομικούς να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο κορμί και το κεφάλι του.

Μετά τον πυροβολισμό που κάποια στιγμή ρίχνει ένας εκ των αστυνομικών, ο άνδρας φαίνεται να τρέμει από τον πόνο και από τις πληγές που έχουν προκληθεί, σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες επέζησε του άγριου ξυλοδαρμού του. Συγκλονιστική είναι και η αντίδραση της γυναίκας που βρίσκεται από πάνω του και τον βλέπει στο έδαφος.

GRAPHIC: Iranian regime security forces beating and then executing a protester in the middle of the street. This is what the people of #Iran are up against. pic.twitter.com/JgJsB2iH27

Το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό από Ιρανούς αστυνομικούς ήρθε στην δημοσιότητα σχεδόν ταυτόχρονα με άλλα βίντεο που έχουν καταγραφεί στο πανεπίστημιο Σαρίφ, ένα από τα πιο γνωστά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Τεχεράνη.

Στα βίντεο από το πανεπιστήμιο φαίνονται αστυνομικοί να ρίχνουν χημικά για να απομακρύνουν φοιτητές από τους χώρους του πανεπιστημίου ενώ ακούγονται και πυροβολισμοί.

Σε άλλα βίντεο αστυνομικοί εμφανίζονται να κάνουν χρήση χημικών κατά φοιτητών που είχαν εγκλωβιστεί σε υπόγειο χώρο στάθμευσης με τις αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες συλλήψεις.

Hey world, please look here! The Islamic Republic has surrounded our students in multiple universities and intends to attack them in order to arrest and kill them. Be the voice of Iranian students!#MahsaAmini pic.twitter.com/Hee5lXGoYD

