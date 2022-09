Ήταν μια πολύ σημαντική μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου στα 60’s. Κυρίως για την Ίντερ την οποία βοήθησε να κατακτήσει το πρωτάθλημα το 1960, πριν καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.

Ο λόγος για τον Μπρούνο Μπόλκι ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών. Μια εμβληματική μορφή και για την Panini. Ο λόγος; Το 1961, ο Μπόλκι ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής ever που είχε το δικό του αυτοκόλλητο από την Panini.

Ο Μπρούνο Μπόλκι πρόκειται φυσικά για μια «θρυλική» μορφή για τα αυτοκόλλητα της Panini, η οποία φυσικά τον «αποχαιρέτησε» με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τιμώντας τον Ιταλό ο οποίος απεβίωσε.

Ο Μπόλκι γεννήθηκε 1940 στο Μιλάνο και πέρα από τη φανέλα της Ίντερ, φόρεσε επίσης και των Βερόνα, Αταλάντα και Τορίνο.

Nella notte ci ha lasciato all’età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore ed allenatore. Ricordato anche per essere diventato, il 27 agosto1961, il primo giocatore ad essere rappresentato in una figurina Panini.

Ciao «Maciste» 🖤 pic.twitter.com/0BBBcM2CgQ

— Figurine Panini (@figurinepanini) September 28, 2022