Οργιάζουν οι φήμες που θέλουν τον Μπραντ Πιτ και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι να έχουν έρθει πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα.

Ο 58χρονος Αμερικανός ηθοποιός και το 31χρόνο μοντέλο βγήκαν ραντεβού στα κρυφά, αποκαλύπτει το Page Six και ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι επίσημα ζευγάρι.

«Ο κόσμος κάνει εικασίες για αυτό το θέμα εδώ και λίγο καιρό. Ο Μπραντ δεν είναι σε σχέση με καμία. Έχουν βγει δύο φορές», σημειώνει κοινός τους φίλος.

Και προσθέτει: «Ο Πιτ έχει επίσης θεαθεί και με άλλες κοπέλες τους τελευταίους μήνες όμως δεν είναι ζευγάρι με καμία συγκεκριμένα. Μείνετε συντονισμένοι».

Brad Pitt and Emily Ratajkowski Are ‘Spending a Lot of Time Together,’ Says Source https://t.co/QXTP5Q3Atc

— People (@people) September 27, 2022