Ένας ένοπλος, που φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα, σκότωσε σήμερα 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά παιδιά, και τραυμάτισε πάνω από 20 σε ένα σχολείο της Ρωσίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Ιζέβσκ της Ρωσίας, περίπου 970 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων, ανέφερε ότι ο δράστης και αυτόχειρας φορούσε μπαλακλάβα και σημείωσε ότι εξετάζει τις πιθανές διασυνδέσεις του με νεοναζί.

Η Ανακριτική Επιτροπή τον κατονόμασε: πρόκειται για τον Αρτέμ Καζάντσεφ, ηλικίας περί τα 30 και απόφοιτος του συγκεκριμένου σχολείου.

A deadly gun attack at a Russian school in the city of Izhevsk A gunman opened fire inside a school in central #Russia, killing at least 13 people and injuring 20 others. The victims include at least seven children and two teachers. pic.twitter.com/asrLbiRm1Q

— Hindustan Times (@htTweets) September 26, 2022