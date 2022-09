Πώς ξεκίνησαν οι φήμες για πραξικόπημα

Η αντίληψη για την αλήθεια σήμερα δείχνει να είναι πιο σημαντική από την πραγματική αλήθεια. Κάποτε, ο σοφός λαός έλεγε «καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα» και σήμερα πολύ εύκολα μέσα από το ίντερνετ -και κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– ένα μήνυμα μπορεί να διαδοθεί σε χιλιάδες ή και εκατομμύρια κόσμου σε χρόνο ρεκόρ, είτε είναι αληθές είτε όχι.

«Οι ψευδείς ειδήσεις είναι 70% πιθανότερο να εξαπλωθούν μέσω του Twitter από ό,τι οι αληθινές ειδήσεις, σύμφωνα με αμερικανική επιστημονική έρευνα, η οποία επιβεβαιώνει τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παραπληροφορούν. Όπως άλλωστε συνέβη τις προηγούμενες ώρες στην Κίνα.

Το Twitter και κάποια περιφερειακά Μέσα της Ινδίας κατάφεραν να… ξεκινήσουν πραξικόπημα και να οδηγήσουν στη «σύλληψη» του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Μάλιστα, τα «νέα» ταξίδεψαν τόσο γρήγορα που το θέμα αναρριχήθηκε στα κορυφαία trends του Twitter.

Μπορεί στην αρχή να επικράτησε, όπως είναι λογικό, αναστάτωση, ωστόσο οι φήμες δεν άργησαν να διαψευστούν και να αποδειχτούν fake news, σύμφωνα δε και με δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Η εικασία περί πραξικοπήματος, την οποία δεν αναπαρήγαγε καμία αξιόπιστη πηγή, προέκυψε καθώς το Σάββατο έγινε περιορισμένο αριθμός εμπορικών πτήσεων πάνω από την πρωτεύουσα, το Πεκίνο, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποστήριζαν ότι ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια τρένων και τα λεωφορείων από το Πεκίνο.

Ο ιστότοπος του αεροδρομίου Beijing Capital έδειξε όντως ότι αρκετές πτήσεις από την πρωτεύουσα της Κίνας είχαν ακυρωθεί- αλλά πολλές άλλες εξακολουθούσαν να είναι προγραμματισμένες ή έχουν ήδη προσγειωθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό Newsweek.

Υπήρξαν, επίσης, αναφορές ότι οι αγώνες ακυρώθηκαν εν μέσω προγραμματισμένης στρατιωτικής άσκησης.

Chinese aispace practically empty. Can someone explain why flight paths are avoiding chinese airspace? Surely it means using more fuel for airlines and they would only do it if strictly meant to… Something fishy is going on and we all know it #China #chinacoup pic.twitter.com/V0XzetsK1j — Iron Fairy 🔺 (@im_ironfairy) September 24, 2022

Of direct concern to us here in India. Many Flights to Lhasa Gonggar are also being cancelled. We have to see if there is an uptick in military air traffic over the Tibetan plateau or not. # XiJinping pic.twitter.com/xFvJDL6xhp — Saurav Jha (@SJha1618) September 24, 2022



Ένα ευρέως διαδεδομένο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φέρεται να δείχνει μια γραμμή στρατιωτικών οχημάτων μήκους έως και 80 χιλιομέτρων να κατευθύνεται προς το Πεκίνο εν μέσω αναφορών για στρατιωτικό πραξικόπημα.

Ωστόσο, το βίντεο έχει διάρκεια μικρότερη του ενός λεπτού και δεν δείχνει αν η γραμμή των στρατιωτικών οχημάτων εκτείνεται σε μήκος 80 χιλιομέτρων. Δεν επιβεβαιώνεται, επίσης, ότι η αυτοκινητοπομπή κατευθύνεται προς το Πεκίνο στο πλαίσιο στρατιωτικού πραξικοπήματος, ενώ το υλικό φέρεται να έχει ληφθεί προ ημερών.

Τη φήμη τροφοδότησε και ο ινδός πολιτικός Subramanian Swamy, ο οποίος έγραψε στο Twitter στους 10 εκατομμύρια ακολούθους του το Σάββατο: «Νέα φήμη που πρέπει να ελεγχθεί: Xi Jingping σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Πεκίνο; Όταν ο Σι βρισκόταν πρόσφατα στη Σαμαρκάνδη, οι ηγέτες του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος υποτίθεται ότι απομάκρυναν τον Σι από υπεύθυνο του κόμματος για τον στρατό. Στη συνέχεια ακολούθησε ο κατ’ οίκον περιορισμός. Έτσι λένε οι φήμες».

New rumour to be checked out: Is Xi jingping under house arrest in Beijing ? When Xi was in Samarkand recently, the leaders of the Chinese Communist Party were supposed to have removed Xi from the Party’s in-charge of Army. Then House arrest followed. So goes the rumour. — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 24, 2022

Telegraph: Καμία απόδειξη, καμία πιθανότητα

Μετά από αρκετές ώρες, και προς αποκατάσταση της πλήρους αλήθειας, η βρετανική εφημερίδα Telegraph, πάντως διέψευσε τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για πραξικόπημα, αναφέροντας πως ενδεχομένως η ένταση να οφείλεται στην τρίτη θητεία για την οποία ετοιμάζεται ο κινέζος πρόεδρος, ενώ τον επόμενο μήνα είναι το μεγάλο συνέδριο του Κουμμουνιστικού Κόμματος.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για πραξικόπημα στην Κίνα και ούτε λόγος να σκεφτόμαστε έστω και λίγο ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα» εκτιμά ο Nathan Ruser, ερευνητής για θέματα Κίνας.

Η δεκαετία του προέδρου, προσθέτει, δεν μπορεί να ανατραπεί επειδή ακυρώθηκαν κάποιες πτήσεις ή δε συμμετείχε σε κάποιες συνεδριάσεις.