Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού κατηγόρησε την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της για «ατιμωρησία» στο Ντονμπάς.

«Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της προσπαθούσαν να μας επιβάλουν μια εντελώς διαφορετική αφήγηση για τη ρωσική επιθετικότητα», υποστήριξε ο Λαβρόφ.

Να σημειωθεί ότι ο Λαβρόφ άργησε σχεδόν μιάμιση ώρα για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και φάνηκε να θέλει να φύγει αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του.

We have been waiting for a long 8 years for the fight against impunity in Ukraine to begin. The waiting time has ended.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τζέιμς Κλίβερλι, μίλησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την ομιλία του Λαβρόφ, όπου δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστηρίξει την Ουκρανία σε όλη τη διαδρομή και για όσο χρόνο χρειαστεί.

Ο Κλίβερλι είπε ότι η Ρωσία προσπάθησε να «ρίξει το φταίξιμο σε αυτούς που επιβάλλουν κυρώσεις» και ότι «κάθε μέρα, οι καταστροφικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής γίνονται όλο και πιο σαφείς».

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έφυγε από την αίθουσα, δεν εκπλήσσομαι. Δεν νομίζω ότι ο κ. Λαβρόφ θέλει να ακούσει τη συλλογική καταδίκη αυτού του συμβουλίου».

