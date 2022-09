Η διεθνούς φήμης κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, βρίσκεται στην Καταλονία για τα γυρίσματα του νέου της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Monotonia», με τον Πορτορικανό τραγουδιστή, Ozuna. Πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί στο μέρος που γινόταν το γύρισμα για να δει τη Σακίρα από κοντά.

Οι σκηνές του μουσικού βίντεο είχαν ήδη ξεκινήσει να κινηματογραφούνται από το απόγευμα, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ μέχρι και τα ξημερώματα συνεχίστηκαν στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποια στιγμή, άρχισαν να ακούγονται κάποιες κραυγές και η κολομβιανή τραγουδίστρια σταμάτησε τα γυρίσματα, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.

Shakira stops music video shoot to help journalist beaten by cops https://t.co/de6YkU9gfo

— Suchana News (@suchana_news) September 22, 2022