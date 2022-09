Συνέδριο International Propeller Club

Τον αναντικατάστατο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής εξήραν οι ομιλητές του 96ου Διεθνούς Συνεδρίου του International Propeller Club που πραγματοποιείται φέτος στην Αθήνα.

Παράλληλα, το διεθνές club που έχει παρουσία σε 72 χώρες σε όλο τον κόσμο τίμησε στο πρόσωπο της προέδρου της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια που διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

Μιλώντας στο συνέδριο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης χαρακτήρισε την Ελλάδα ως παγκόσμιο ναυτιλιακό ηγέτη, με την ελληνική ναυτιλία να αντιπροσωπεύει το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και τα πλοία της να εξυπηρετούν όλο τον κόσμο. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις θέσεις της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σημειώνοντας ότι προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές, όπως απεδείχθη και από τις συναντήσεις που είχε η ηγεσία της με τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κέρι.

Διαβάστε επίσης: Πράσινα καύσιμα: Οι πλοιοκτήτες θέλουν, η έρευνα υστερεί

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία ο κ. Τσούνης ανέφερε ότι προκάλεσε προβλήματα και στη ναυτιλία, ζήτησε η διεθνής κοινότητα να είναι απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν ενώ εξήρε το ρόλο της ναυτιλίας και της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη. Υπογράμμισε, τέλος, ότι οι ΗΠΑ «βλέπουν» στην Ελλάδα έναν απαραίτητο εταίρο στην περιοχή, η γεωστρατηγική σημασία του οποίου έχει αυξηθεί.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος εξυπηρετεί αξιόπιστα τις παγκόσμιες ανάγκες στις θαλάσσιες μεταφορές δραστηριοποιούμενος κυρίως στη μεταφορά βιομηχανικών, ενεργειακών και διατροφικών αγαθών ενώ όσον αφορά το LNG, ο κύριος ρόλος του ελληνικού στόλου κυρίως από τις ΗΠΑ όσο και στην αποθήκευση μέσω FSRU στο πλαίσιο της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ αναγνωρίζεται ευρέως, παράλληλα με τη στρατηγική σημασία της λιμενικής μας ναυτιλίας.

Βράβευση

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού τιμήθηκε με το βραβείο International Propeller Club Maritime Person of the Year. Οπως είπε ο πρόεδρος του International Propeller Club James Patti, το Club τιμά στο πρόσωπο της κυρίας Τραυλού την ελληνική ναυτιλία, που είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη και αποτελεί σπουδαίο παράγοντα ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής φιλίας.

Η κυρία Τραυλού παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη ναυτιλία είναι να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, να είμαστε αφιερωμένοι στο όραμά μας και ταγμένοι στο καθήκον μας. Ως μέλος της οικογένειας που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και ως πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, πάντα με καθοδηγεί το όραμα μίας ενωμένης και αποτελεσματικής ναυτιλιακής κοινότητας, τόνισε.

Μιλώντας στην έναρξη του συνεδρίου ο Κωστής Φραγκούλης, πρόεδρος του International Propeller Club Port of Piraeus, υπογράμμισε ότι το International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus, ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1935 και είναι το παλαιότερο ενεργό Club εκτός ΗΠΑ και το μεγαλύτερο στον κόσμο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μελών.

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»