Ασυνήθιστα κύματα, ύψους 20 ως 30 εκατοστών, τα οποία αντιστοιχούν σε τσουνάμι «μικρής έντασης», αναμένονται στη Νέα Καληδονία σήμερα περί τις 18:00 (σ.σ.: τοπική ώρα· στις 10:00 ώρα Ελλάδας), μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Δευτέρα το Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αναμένεται να παρατηρηθούν «αφύσικες κινήσεις της θάλασσας» στη Νέα Καληδονία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών.

Πάντως δεν θεωρείται πως υπάρχει «κίνδυνος καταστροφικού τσουνάμι», καθησύχασε η καληδονική κυβέρνηση σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, καλώντας μολαταύτα τους πολίτες να απομακρυνθούν από την ακτογραμμή μετά τις 18:00.

Λαμβανομένων υπόψη της έντασης, της τοποθεσίας του επικέντρου και του εστιακού βάθους του σεισμού, τα κύματα εκτιμάται πως θα είναι «της τάξης των 20 ως 30 εκατοστών», ύψους το οποίο αντιστοιχεί σε «τσουνάμι μικρής έντασης», σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, που έτσι δεν κήρυξε κατάσταση συναγερμού.

Strong earthquake shakes central Mexico; no immediate word on damage.#mexico #earthquake pic.twitter.com/S0B7Ax5BzQ

— THOUSIF Inc. – WORLDWIDE (@THOUSIFInc) September 19, 2022