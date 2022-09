Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,5 βαθμών, συγκλόνισε την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τεπακαλτεπέκ.

JUST IN 🚨 Sirens going off as powerful earthquake hits Mexico pic.twitter.com/7i2r8TPOlk

Λόγω της ισχύος του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

🚨#BREAKING: Powerful 7.6 magnitude earthquake strikes Mexico.

📌#Michoacan | #Mexico

A Massive 7.6 magnitude earthquake strikes near the coast of Michoacan, Mexico. With a Tsunami possible after strong earthquake strikes near the coast according to U.S. Tsunami Warning System. pic.twitter.com/wTyXNu9KIh

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 19, 2022