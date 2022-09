Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει απόψε τον Άγιαξ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League (22:00) δίχως να έχει παίξει την περασμένη αγωνιστική στην Premier League, ενώ δε θα αναμετρηθεί ούτε την Κυριακή με την Τσέλσι.

Κι αυτό, επειδή η ελλιπής αστυνόμευση λόγω της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ έφερε την αναβολή συγκεκριμένων κυριακάτικων αναμετρήσεων (Λίβερπουλ-Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς).

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Αίαντα, ο Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα του ρυθμού που δεν ευνοείται από τις αναβολές των παιχνιδιών, και το έκανε με χιούμορ.

«Ποιος ρυθμός; Έχεις δει τα παιχνίδια μας; Θέλουμε να χάσουμε αυτόν το ρυθμό… Μακάρι να χάσουμε τον τωρινό μας ρυθμό» είπε χαμογελώντας ο γερμανός τεχνικός.

Klopp’s reaction when he was asked about losing rhythm after not playing for 6 days… 😂

Klopp: «What rhythm? Did you see our games. We want to lose this rhythm… Losing this rhythm would be really cool!» pic.twitter.com/aVbHooqUmN

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) September 12, 2022