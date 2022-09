«Ο ρωσικός στρατός έκανε την σωστή επιλογή και ετράπη σε φυγή», δήλωσε το Σάββατο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ουκρανία να υποστηρίζει ότι έχει πετύχει μια δυνατή αντεπίθεση στα βορειοανατολικά της χώρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, ο ρωσικός στρατός έπεσε στην παγίδα της παραπληροφόρησης, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις επέλεξαν να «διαφημίσουν» αντεπίθεση στον νότο της Ουκρανίας κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Όπως αναφέρει το γνωστό βρετανικό μέσο, η πολυδιαφημισμένη ουκρανική επίθεση στο νότο ήταν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να αποσπάσει την προσοχή της Ρωσίας από την πραγματική επίθεση που προετοιμαζόταν στην περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσαν οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σε μια ημέρα σημαντικών εξελίξεων, οι ουκρανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν την απελευθέρωση του κρίσιμου σιδηροδρομικού κόμβου του Κουπιάνσκ και λίγο αργότερα κατέλαβαν το Ιζιούμ, τη σημαντικότερη βάση των δυνάμεων της Μόσχας στην περιοχή του Χάρκοβο, σύμφωνα με τον Guardian.

Μέσα σε λίγες ώρες από την πτώση του Ιζιούμ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παραδέχθηκε ότι αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή.

Σε εξελίξεις απρόβλεπτες μόλις πριν από λίγες ημέρες, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα στρατεύματα θα μετακινηθούν από τις περιοχές Μπαλακλίγια και Ιζιούμ για να βοηθήσουν την επιχείρησή τους στο Ντονμπάς, αντικατοπτρίζοντας την αιτιολόγηση που έδωσε το Κρεμλίνο για την απόσυρση των δυνάμεών του από την περιοχή του Κιέβου αμέσως μετά την έναρξη του επτάμηνου πολέμου.

Ο Βιτάλι Γκάντσεφ, επικεφαλής της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία διοίκησης στην περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι πολλά χωριά έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού και δήλωσε ότι η διοίκησή του προσπαθεί να «εκκενώσει» τους αμάχους από πόλεις όπως το Ιζιούμ, όπου οι Βρετανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις ρωσικές δυνάμεις ως «όλο και πιο απομονωμένες».

Ένας κάτοικος του Ιζιούμ, ο οποίος προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στον Guardian ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στην πόλη. Πριν από αυτό, «οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής αποσύρονταν γρήγορα, αφήνοντας πίσω τους πυρομαχικά και εξοπλισμό».

🎁Russian generosity has no bounds! Look how many presents they left in Izium for Ukrainians to find! pic.twitter.com/CxY9F3pKZf



Η ανακατάληψη του Ιζιούμ είναι ίσως η σημαντικότερη επιτυχία της Ουκρανίας στην απώθηση των Ρώσων από την αρχή της εισβολής, τονίζει στο άρθρο του το βρετανικό μέσο.

Το Ιζιούμ θεωρείται εδώ και αιώνες η πύλη προς την περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας και, από εκεί, προς τη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι ονόμαζαν την περιοχή γύρω από το Ιζιούμ πέρασμα.

Η στρατηγική του θέση σήμαινε ότι το Ιζιούμ έγινε ένα σκληρό πεδίο μάχης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα το χρησιμοποίησε ως σημείο εκκίνησης για την επίθεσή της κατά των ουκρανικών δυνάμεων στο Ντονμπάς. Έπεσε πλήρως στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων την 1η Απριλίου, παγιδεύοντας χιλιάδες αμάχους σε μια πόλη όπου έχει καταστραφεί έως και το 80% των κατοικιών της.

«Καταφέραμε να αποκόψουμε τις γραμμές ανεφοδιασμού για τις ρωσικές μονάδες που ελέγχουν την περιοχή του Ιζιούμ», δήλωσε ο Σερχίι Κουζάν, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας στο Ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας, ο οποίος έχει άμεση γνώση των γεγονότων στο Χάρκοβο.

Ο Κουζάν δήλωσε ότι οι ρωσικές μονάδες που είναι υπεύθυνες για τη νοτιοανατολική περιοχή του Χάρκοβο, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή Ιζιούμ από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, ήταν επαγγελματίες Ρώσοι στρατιώτες και όχι μισθοφόροι ή κληρωτοί από το κατεχόμενο από τη Ρωσία Ντονμπάς.

«Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, απελευθερώνοντας περισσότερες πόλεις και χωριά. Το θάρρος τους σε συνδυασμό με τη δυτική στρατιωτική υποστήριξη φέρνει εκπληκτικά αποτελέσματα», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Όλεγκ Νικολένκο.

«Το Κουπιάνσκ είναι Ουκρανία. Δόξα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», δήλωσε η Ναταλία Πόποβα, σύμβουλος του επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου στο Χάρκοβο.

Η κατάληψη του Κουπιάνσκ ενδεχομένως να αφήσει χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες παγιδευμένους στη γραμμή του μετώπου και αποκομμένους από τον ανεφοδιασμό.

«Ο λόγος για τον οποίο το Κουπιάνσκ είναι τόσο σημαντικό είναι ότι είναι ο σημαντικότερος σιδηροδρομικός κόμβος που τροφοδοτεί τους σχηματισμούς του Ιζιούμ», δήλωσε ο Κουζάν. «Είδαμε τα ρωσικά στρατεύματα να φεύγουν μαζικά χθες. Προσπαθούν τώρα να ενισχύσουν τις θέσεις τους ρίχνοντας εφεδρείες με αεροπλάνο, αλλά αυτό δεν είναι πολύ πρακτικό, καθώς οι εφεδρείες δεν είναι προετοιμασμένες», δήλωσε ο Κουζάν.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η αντεπίθεση της Ουκρανίας αιφνιδίασε τις ρωσικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του Κιέβου προχώρησαν 50 χιλιόμετρα κατά μήκος μιας στενής μετωπικής γραμμής και ανακατέλαβαν ή περικύκλωσαν αρκετές πόλεις.

⚡️UK intelligence: Ukrainian counteroffensive in Kharkiv Oblast took Russia by surprise.

Russian forces in the occupied city of Izium are increasingly isolated, as Ukrainian units threaten to capture the key city of Kupiansk, the U.K. Defense Ministry said on Sept. 9. pic.twitter.com/Fn51L2wgYu

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 10, 2022