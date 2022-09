Ο επικεφαλής της CIA δήλωσε ότι η εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία μπορεί ήδη να κριθεί ως αποτυχία, καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζουν την αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων κατοχής στα βορειοανατολικά της χώρας.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είχε υποτιμήσει την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας όταν αποφάσισε να εισβάλει τον Φεβρουάριο και τώρα κάνει το ίδιο λάθος όσον αφορά στη διεθνή υποστήριξη προς το Κίεβο, γράφει ο βρετανικός Guardian.

«Το στοίχημα του Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι πιο σκληρός από τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς. Πιστεύω, και οι συνάδελφοί μου στη CIA πιστεύουν, ότι ο Πούτιν κάνει λάθος σε αυτό το στοίχημα, όπως έκανε βαθύτατα λάθος στις υποθέσεις του από τον περασμένο Φεβρουάριο, σχετικά με την ουκρανική θέληση για αντίσταση», δήλωσε ο Μπερνς σε συνέδριο στην Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

Όπως τόνισε, «όχι μόνο έχει αποκαλυφθεί η αδυναμία του ρωσικού στρατού, αλλά πρόκειται να προκληθεί μακροπρόθεσμη ζημιά στη ρωσική οικονομία και σε γενιές Ρώσων».

Οι ουκρανικές δυνάμεις σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην πρώτη μεγάλη αντεπίθεσή τους από την άνοιξη, απωθώντας τις ρωσικές δυνάμεις από διάφορους οικισμούς στην περιοχή του Χάρκοβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του την Πέμπτη, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τους Ρώσους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Οι ήρωές μας έχουν ήδη απελευθερώσει δεκάδες οικισμούς. Και σήμερα, η κίνηση αυτή συνεχίστηκε, υπάρχουν νέα αποτελέσματα», είπε ο Ζελένσκι.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν επιβάλει «καθεστώς σιωπής» σε όλο το μήκος της γραμμής του μετώπου, απαγορεύοντας στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν στο μέτωπο και επικαλούμενες τη σημασία του αιφνιδιασμού στην αντεπίθεσή τους κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Αντί για την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση στην περιοχή της Χερσώνας στα νότια, το κύριο επίκεντρο ήταν το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, που οδήγησε στην ανακατάληψη της Μπαλακλίας, μιας πόλης 27.000 κατοίκων.

Την Παρασκευή, ένας Ρώσος αξιωματούχος, που εγκαταστάθηκε στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής του Χάρκοβο, παραδέχθηκε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση.

«Το γεγονός και μόνο της παραβίασης της άμυνάς μας είναι ήδη μια ουσιαστική νίκη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Βιτάλι Γκάντσεφ στην κρατική τηλεόραση.

Ο επόμενος μεγάλος ουκρανικός στόχος είναι πιθανότατα η πόλη Κουπιάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Την Πέμπτη, οι ρωσικές αρχές κατοχής δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να εκκενώσουν γυναίκες και παιδιά από το Κουπιάνσκ, επικαλούμενες τα πλήγματα του ουκρανικού πυροβολικού στην πόλη.

Μια φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, φαινόταν να δείχνει ουκρανικές δυνάμεις σε μια από τις εισόδους του Κουπιάνσκ, να ποζάρουν με μια ουκρανική σημαία. Η φωτογραφία δεν μπορούσε να επαληθευτεί άμεσα.

Looks like Ukraine Armed Forces have reached Kupyansk. pic.twitter.com/ZmBmsMyeva

— Aldin 🇧🇦 (@tinso_ww) September 9, 2022