Τέλος στο αήττητο σερί της Άρσεναλ έβαλε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με τον Μάρκους Ράσφορντ να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο εντός έδρας ντέρμπι μετά την Λίβερπουλ, οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 3-1 των «κανονιέριδων» και τους υποχρέωσαν στην πρώτη τους φετινή βαθμολογική απώλεια.

Με την πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού, τον Άντονι των 95.000.000 ευρώ να ανοίγει τον χορό, και τον Μάρκους Ράσφορντ να παίρνει την «σκυτάλη» η Γιουνάιτεντ πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Πρώτη ήττα για την ομάδα του Αρτέτα, η οποία ωστόσο παραμένει στην κορυφή και στο +1 από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο αγώνας άρχισε με δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα. Στην πρώτη, ο Άαρον Ράμσντεϊλ είπε «όχι» στον Τζέιντον Σάντσο και στη δεύτερη ο Γκαμπριέλ Ζεζούς σκόραρε, αλλά είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον Κρίστιαν Έρικσεν.

Στην συνέχεια η Άρσεναλ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο κόντρα στην ροή του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Άντονι να πλασάρει εύστοχα τον Ράμσντειλ στο 35′.



Στην επανάληψη οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα ανέβηκαν αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με την πιέση τους να αποδίδει καρπούς στο 58′ με τον Σάκα και ενώ δύο λεπτά νωρίτερα είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στο 66′, ο Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε κάθετη στον Ράσφορντ που έτρεξε το μισό γήπεδο αμαρκάριστος και στο τετ α τετ έκανε το 2-1. Λίγα λεπτά αργότερα, σε μία παρόμοια φάση, ο Κρίστιαν Έρικσεν βγήκε σε θέση τετ α τετ, έδωσε αριστερά στον Ράσφορντ κι έκανε το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Ντε Χέα, Νταλότ, Βαράν, Μαρτίνες (80′ Μαγκουάιρ), Μαλάσια, Μακτόμινεϊ, Έρικσεν, Άντονι (58′ Ρονάλντο), Φερνάντες, Σάντσο (67′ Φρεντ), Ράσφορντ (80′ Καζεμίρο)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράμσντεϊλ, Γουάιτ (80′ Τομιγιάσου), Σαλιμπά, Μαγκαλιάες, Ζιντσένκο (74′ Ενκετιά), Λοκονγκά (74′ Βιέιρα), Τσάκα, Σακά, Έντεγκααρντ (73′ Σμιθ Ρόου), Μαρτινέλι, Ζεζούς

