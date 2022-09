Πράσινο φως στα δύο επικαιροποιημένα εμβόλια για την παραλλαγή Όμικρον έδωσε σήμερα η ρυθμιστική αρχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Συγκεκριμένα 24 ώρες μετά την έγκριση από τον FDA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τα επικαιροποιημένα εμβόλια της Pfizer και της Moderna τα οποία παρέχουν ευρύτερη προστασία κατά της COVID-19 και των παραλλαγών της.

#UPDATE The EU’s drug regulator said today it has approved Covid-19 vaccines by Pfizer/BioNTech and Moderna that are adapted for the #Omicron variant.

The jabs «target the Omicron BA.1 subvariant in addition to the original strain», said the European Medicines Agency. pic.twitter.com/5lNGarGxns

— AFP News Agency (@AFP) September 1, 2022