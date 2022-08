Παίκτης της Ρόμα είναι κι επίσημα ο Μαντί Καμαρά. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ανακοίνωσε την απόκτηση του Αφρικανού μέσου, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο 25χρονος άσος βρισκόταν από χθες (30/8) στη Ρώμη όπου πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του με τους «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ιταλοί, η Ρόμα έδωσε στον Ολυμπιακό 1,5 εκατ. ευρώ σαν ενοίκιο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι, η οποία έχει οριστεί στα 11,5 εκατ. ευρώ.

Αν ενεργοποιηθεί η οψιόν ο Καμαρά έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τη νέα του ομάδα, ενώ οι απολαβές του για φέτος θα είναι στα 1,2 εκατ. ευρώ.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mady Camara 🐺🇬🇳

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Guinea international midfielder.

We do so while highlighting cases of missing children around the world – hoping awareness can help bring them home. 🙏#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/Rg12p1ZnuL

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 31, 2022