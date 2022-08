Πώς θα σου φαινόταν αν έκανες αμέριμνος την ηλιοθεραπεία σου και ξαφνικά άκουγες μία φωνή από πίσω σου, γυρνούσες και ξαφνικά έβλεπες τον Τζο Μπάιντεν;

Αυτό έπαθαν οι λουόμενοι στην Νότια Καρολίνα, όταν ξαφνικά γύρισαν το κεφάλι τους και είδαν τον Τζο Μπάιντεν να κάνει ποδήλατο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να πάρει το ποδήλατο του και να κάνει μία βόλτα στη θάλασσα, μιας και είχε μείνει «κλεισμένος» τόσο καιρό εξαιτίας του κοροναϊού, ενώ δεν ξέχασε τους καλούς τρόπους του και χαιρέτησε τους λουόμενους που λιάζονταν εκείνη την ώρα.

Φυσικά μαζί με τον Τζο Μπάιντεν υπήρχε ένας…όχλος από άτομα της ομάδας ασφαλείας του, οι οποίοι είχαν πάρει κι εκείνοι το ποδήλατό τους και τον συνόδευαν.

Αυτή τη φορά ο Τζο Μπαίντεν πάντως φάνηκε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με το ποδήλατό του, ώστε να μην επαναληφθούν οι προηγούμενες κακοτοπιές.

Υπενθυμίζεται πως o Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 79 ετών, έπεσε από το σταματημένο ποδήλατό του τον Ιούνιο στο Ντέλαγουερ.

Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να σταματήσει για να μιλήσει με περαστικούς και με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν αλλά δυσκολεύτηκε να κατεβάσει το πόδι του από το πετάλι και έπεσε πλαγίως, ενώ το ποδήλατο ήταν ακινητοποιημένο.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ

— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022