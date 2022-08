Η Έλεν Ντε Τζένερις είπε το δικό της αντίο μέσα από το Twitter στην Αν Χεκ που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή. Οι δύο γυναίκες υπήρξαν ζευγάρι από το από το 1997 έως το 2000 σε μια εποχή που τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν σπάνιο φαινόμενο στη σόουμπιζ, και μετά τον χωρισμό τους δεν διατηρούσαν σχέσεις.

«Είναι μια θλιβερή μέρα. Στέλνω στα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους της Αν όλη μου την αγάπη», έγραψε στο Twitter, η Έλεν Ντε Τζένερις.

This is a sad day. I’m sending Anne’s children, family and friends all of my love.

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022