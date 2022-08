Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κινηματογραφικός κόσμος από τον θάνατο του Roger E. Mosley.

Ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Theodore “TC” Calvin υποδυόμενος τον πιλότο ελικοπτέρου στην τηλεοπτική σειρά “Magnum, PI” έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών έχοντας δίπλα του τα αγαπημένου πρόσωπα.

«Είχε μείνει παράλυτος από τους ώμους και κάτω και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το δυστύχημα», έγραψε η κόρη του Ch-a Mosley, σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να θρηνήσουμε έναν τόσο καταπληκτικό άνθρωπο. Θα μισούσε κάθε κλάμα στο όνομά του. Είναι καιρός να γιορτάσουμε την κληρονομιά που άφησε για όλους μας», τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Ανάρτηση για τον θάνατό του έκανε και ο συνάδελφός του Richard Brooks.

«Τόσο θλιβερά νέα… Χάσαμε άλλον έναν σπουδαίο ηθοποιό και θρύλο σήμερα. Μου άρεσε τόσο πολύ η συνεργασία με τον Roger, στο πρώτο έργο όπου έπαιξα ποτέ μου. Ήταν ο καλύτερος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια Mosley», έγραψε στο Twitter.

Such sad news… This has been a tough few weeks. We’ve lost another great actor & legend today. I enjoyed working with Roger so much. He really came thru for me when I produced my first play. He was the best. Condolences to the Mosley family. #rip #RogerEMosley #Legend #friend https://t.co/Si1Y0pTuYj

— Richard Brooks (@RichardBrooksJr) August 8, 2022