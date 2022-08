Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, αναχώρησε σήμερα από την Ταϊβάν έπειτα από μία ιστορική και αμφιλεγόμενη επίσκεψη στην οποία το Πεκίνο απάντησε με απειλές και ανακοινώσεις για διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων.

Η 82χρονη Πελόζι χαιρέτισε τους αξιωματούχους στον διάδρομο του αεροδρομίου Σονγκσάν στην Ταϊπέι προτού επιβιβαστεί σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε στις 6.00 μ.μ. τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν απευθείας από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Η Πελόζι, η αντιπροσωπεία της οποίας πραγματοποίησε μια στάση που δεν είχε ανακοινωθεί αλλά παρακολουθείτο εκ του σύνεγγυς στην Ταϊβάν χθες βράδυ (τοπική ώρα) έπειτα από επισκέψεις στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, αναμένεται να συνεχίσει την ασιατική περιοδεία της με στάσεις στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία

VIDEO: A plane carrying US House Speaker Nancy Pelosi leaves Taiwan as she continues her Asia tour pic.twitter.com/ekQwqmGNQ6

