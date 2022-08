Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία. Τα social media έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις για τη φωτιά στο δυτικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια, ενώ 100 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Επίσης, στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ υπάρχουν ρίψεις νερού από εναέρια μέσα.

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI

— Anindya Guha (@AnindyaGuhaOrig) August 1, 2022