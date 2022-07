Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα social media, έκανε ένα tweet, στο οποίο αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα κυλάει ο μήνας από τη στιγμή που πληρώνει ενοίκιο, εξηγώντας πως δεν το είχε συνειδητοποιήσει.

Παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί σκληρή κριτική για όσα γράφει κατά καιρούς, ο Τσιτσιπάς παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στο twitter και σε νέο του tweet ασχολήθηκε με το… ενοίκιό του.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 15, 2022