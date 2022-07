Επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε με δήλωσή του που αναρτήθηκε στον πρωθυπουργικό λογαριασμό στην αγλλική γλώσσα.

«Θλιβερή και συγκλονιστική είδηση για τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε. Η ζωή του κόπηκε με έναν φρικτό και σκληρό τρόπο» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «αυτό το έγκλημα αποτελεί επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τον ιαπωνικό λαό.

Sad and shocking news about former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. His life has been cut short in an appalling and cruel way. He made a huge contribution, this crime is an attack on democracy itself. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 8, 2022