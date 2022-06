Ο ύποπτος, που συνελήφθη για την επίθεση με δύο νεκρούς και 21 τραυματίες στο Όσλο, θεωρείται ότι είναι ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής, ο οποίος έπασχε από ψυχική νόσο, ανακοίνωσε το Σάββατο η υπηρεσία μυστικών πληροφοριών της Νορβηγίας, PST.

Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, που έριξε γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας) έξω από δύο νυχτερινά κέντρα, το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, στο κέντρο του Όσλο, είναι ένας 42χρονος Νορβηγός ιρανικής καταγωγής, διευκρίνισε αξιωματούχος της αστυνομίας της νορβηγικής πρωτεύουσας.

