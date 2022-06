Οι τέσσερις διαδοχικές νίκες στο Nations League είχαν άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο για την εθνική μας ομάδα.

Συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η FIFA, καθώς πλέον βρίσκεται στην 48η θέση με 1.441,25 βαθμούς, «σκαρφαλώνοντας» επτά θέσεις.

Παράλληλα, η Βραζιλία διεύρυνε τη διαφορά που τη χωρίζει από τους διώκτες της στην παγκόσμια κατάταξη των 211 εθνικών ομάδων, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει το Βέλγιο και το άτυπο βάθρο συμπληρώνει η Αργεντινή, που εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τις πρόσφατες «γκέλες» της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, Γαλλίας, στο Nations League.

Από εκεί και πέρα, από τις ομάδες του Top-10, άνοδο παρουσίασαν η Ισπανία (6η, συν 1), η Ολλανδία (8η, συν 2) και η Δανία (10η, συν 1), ενώ πτώση σημείωσαν η Ιταλία (7η, μείον 1) και η Πορτογαλία (9η, μείον 1).

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα μαζί με Μαλαισία (+7), Κούβα (+10) και Αζερμπαϊτζάν (+11) είχαν τις μεγαλύτερες ανόδους, κάτι για το οποίο γίνεται ειδική μνεία από τα social media της FIFA.

Η επόμενη παγκόσμια κατάταξη της FIFA θα ανακοινωθεί στις 25 Αυγούστου 2022, ενώ η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Βραζιλία 1.837,56 βαθμοί

2. Βέλγιο 1.821,92

3. Αργεντινή 1.770,65

4. Γαλλία 1.764,85

5. Αγγλία 1.737,46

6. Ισπανία 1.716,93

7. Ιταλία 1.713,86

8. Ολλανδία 1.679,41

9. Πορτογαλία 1.678,65

10. Δανία 1.665,47

…

48. ΕΛΛΑΔΑ 1.441,45

…

107. Κύπρος 1.180,52

Double digit moves as Kazakhstan and Cuba fly up the #FIFARanking! 🇰🇿🇨🇺🚀 pic.twitter.com/RVSYWt1mbd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2022