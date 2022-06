Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης συνετρίβη πάνω σε σπίτια στην πόλη Xiangyang, στην επαρχία Hubei της κεντρικής Κίνας με αποτέλεσμα αρκετά εξ’ αυτών να τυλιχθούν στις φλόγες.

Ο πιλότος του αεροσκάφους J-7 της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας φέρεται να πήδηξε με αλεξίπτωτο πριν τη συντριβή και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο.

Σε εικόνες από το δυστύχημα διακρίνονται στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από τα σπίτια που τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο Λαοχέκου της πόλης, που απέχει περίπου 300 χλμ. βορειοδυτικά της Ουχάν.

Report: On June 9, Today morning a military plane crashed in Xiangyang, Hubei, causing an explosion and fire.

The pilot was slightly injured while parachuting down, and some residents were severely injured pic.twitter.com/soa6DTQMhP

