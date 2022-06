Νεκρός από τα πυρά Ουκρανού σκοπευτή έπεσε ένας διαβόητος Ρώσος μισθοφόρος, γνωστός ως «εκτελεστής» και ύποπτος για σφαγή αιχμαλώτων πολέμου και αμάχων στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ρωσόφωνα κανάλια και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Βλαντιμίρ Αντόνοφ, 44 ετών, μέλος του ιδιωτικού στρατού του Βλαντίμιρ Πούτιν, της ομάδας Wagner, πυροβολήθηκε από Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή στο Χάρκοβο, την περασμένη εβδομάδα.

«Σκοτώθηκε τη νύχτα κατά τη διάρκεια αναγνώρισης της περιοχής, μαζί με έναν σύντροφό του, πιθανώς στα χέρια ενός ελεύθερου σκοπευτή», ανέφερε την Κυριακή το κανάλι Telegram Peleng 03.

The #British ‘The Express’, states the death of ‘The Executioner’ Wagner mercenary, which we reported before, is a huge blow for #Putin. Vladimir Andonov, Wagner Group fighter was shot near Kharkiv during a reconnaissance mission on June 5, according to #Russian media.

1/2 pic.twitter.com/kK1WYqmore

— News from Ukraine (@uasupport999) June 7, 2022