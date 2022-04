234 ημέρες. Τόσες απομένουν για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης η οποία φέτος θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Η έναρξη θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 18/12.

Σήμερα ωστόσο είναι η ημέρα της κλήρωσης (19:00-ΑΝΤ1). Το… επιδόρπιο για όσα θα ακολουθήσουν τον ερχόμενο Νοέμβριο στα γήπεδα του Κατάρ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μέχρι στιγμής, θέση στο Κατάρ έχουν εξασφαλίσει 29 ομάδες από τον πλανήτη, καθώς απομένουν να «κλείσουν» ακόμα τρεις θέσεις ώστε να ολοκληρωθεί το «παζλ».

Πιο συγκεκριμένα, μένει μια θέση από την ευρωπαϊκή ζώνη και άλλες δύο από τα διηπειρωτικά μπαράζ. Το φορμάτ δεν αλλάζει (για φέτος), καθώς από την κλήρωση θα προκύψουν οχτώ όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, με τα γκρουπ δυναμικότητας να έχουν ήδη χωριστεί.

Φυσικά, εκτός από τα γκρουπ δυναμικότητας, η FIFA έχει ήδη βγάλει και τις ημερομηνίες όλων των φάσεων, από το ξεκίνημα των ομίλων, μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ

Βραζιλία

Βέλγιο

Γαλλία

Αργεντινή

Αγγλία

Ισπανία

Πορτογαλία

Κατάρ

2ο γκρουπ

Μεξικό

Ολλανδία

Δανία

Γερμανία

Ουρουγουάη

Ελβετία

ΗΠΑ

Κροατία

3ο γκρουπ

Σενεγάλη

Ιράν

Ιαπωνία

Μαρόκο

Σερβία

Πολωνία

Νότια Κορέα

Τυνησία

4ο γκρουπ

Ουαλία/Ουκρανία-Σκωτία

Σαουδική Αραβία

Γκάνα

Καμερούν

Ισημερινός

Καναδάς

Περού/Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα-Αυστραλία

Κόστα Ρίκα-Νέα Ζηλανδία

